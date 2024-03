In casa Juve si sta preparando la prossima sfida di campionato contro il Genoa, con i bianconeri che hanno come unico imperativo quello di vincere. I passi falsi delle ultime giornate hanno ridimensionato la squadra di Allegri, che ora dovrà difendere la qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di conoscere le liste dei convocati, ecco di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Genoa.GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.