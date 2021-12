"LA NOTTE DI ALEXUn altro stadio, l'Olimpico, per un Juventus-Genoa deciso da Alessandro Del Piero, quello del 2007-08. Per il 10 bianconero è una serata speciale e non solo perché il suo raffinatissimo tocco sotto porta permette l'acquisizione di 3 punti. Il giorno dopo diventa padre del suo primo figlio e come dedica calcistica al nuovo arrivato non c'è male...".