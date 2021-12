Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani tra, Massimilianoha parlato anche di, spiegando di non avere ancora deciso quale dei due attaccanti schierare dal primo minuto, alla luce della partita di martedì scorso contro la Salernitana che ha visto lo spagnolo andare in gol da subentrato. "Ha fatto bene, così come aveva fatto bene Kean", le parole del tecnico. "Domani mattina valuterò. Sono contento di tutti e due". E su: "Sta bene, a Salerno ha fatto bene, negli ultimi due allenamenti un po' peggio".