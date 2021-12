"Mancano due giorni alla prima di cinque partite in programma nel dicembre bianconero Si inizia contro il Genoa, domenica sera all’Allianz Stadium (Arbitra Chiffi, assistenti Ranghetti e Colarossi, quarto ufficiale Santoro, VAR Valeri, AVAR Preti). Squadra dunque al lavoro, oggi in, alla Continassa: ed è stato un lavoro imperniato essenzialmente sul, protagonista di esercitazioni svolte a squadra schierata e di 'torelli' specifici. Domani vigilia:, dopodiché (ore 14, live su Juventus Tv) Mister Allegri sarà in conferenza stampa all’Allianz Stadium". Questo il comunicato della Juventus, pubblicato sul suo sito ufficiale, relativo alla seduta odierna.