Numeri positivi per Paulocontro il, prossimo avversario dellain campionato. Contro i rossoblù in Serie A, infatti, l'attaccante argentino ha segnato sette gol e fornito due assist, e in particolare ha realizzato due reti e un passaggio vincente nelle tre gare più recenti. Sempre contro il Grifone il classe 1993 ha messo a referto la sua prima tripletta nella massima competizione italiana, risalente all'agosto 2017. Riuscirà a ripetersi domani? L'appuntamento è alle 20.45 all'Allianz Stadium.