Mercoledì 30 ottobre alle ore 21 la Juventus scende in campo contro il Genoa per una tra le partite più importanti del turno infrasettimanale. I biglietti hanno raggiunto la fase di vendita libera, con una promozione speciale per gli Under 30, come annunciato dal sito ufficiale del club bianconero:



"Infrasettimanale all'Allianz Stadium, a fine ottobre per i bianconeri.



Mercoledì 30, alle 21, la Juve scende in campo contro il Genoa. Sono terminate le fasi di vendita riservata Juventus Member, e scatta da oggi, 17 ottobre alle 10, la vendita libera, con una speciale promo per gli Under 30!



Ricordiamo che i canali autorizzati alla vendita sono:



il sito web Sport.ticketone.it ;

le ricevitorie abilitate;

il call Center Ticketone 892.101 (servizio a pagamento, info e costi www.ticketone.it/892101)".