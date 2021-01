Tutte le ultime sul Genoa, che domani affronterà la Juventus in Coppa Italia. Qui di seguito, il comunicato.



"Di nuovo imbacuccati sui campi di gioco, dopo il breefing di avvio lavori a Villa Rostan, con le teste rivolte al match di Coppa Italia. Il Genoa è tornato ad allenarsi mettendo i bolli alla rifinitura, per approcciarsi al match con la Juventus che vale la qualificazione ai quarti e l’ingresso nelle otto. La parte iniziale della seduta, dentro un’altra giornata soleggiata ma assai fredda, è stata caratterizzata da “torelli” di riscaldamento e poi tematici. Dopo le derivazioni per possesso palla e schemi da ripetere, un’ampia parentesi è stata dedicata alle palle inattive. La partitella finale ha chiuso i giochi e fornito spunti a mister Ballardini e collaboratori. Migliorano le condizioni degli elementi in recupero. Tra i convocati ritorna Parigini. Sul fronte mercato la temperatura sta salendo per un innesto importante".