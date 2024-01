La preoccupazione cresce per Eusebioin vista della complicata trasferta di giovedì contro la Juventus a Torino. Nell'allenamento pomeridiano, il capitano Lucae Ilariohanno svolto sessioni separate. Mazzitelli, non incluso nell'undici titolare nell'ultima sfida contro il Monza, è subentrato all'inizio del secondo tempo, mentre Monterisi, il solido difensore centrale, ha giocato per l'intera durata della partita nel terzetto difensivo gialloazzurro. La loro partecipazione potrebbe essere un'incognita per la sfida contro la Juventus, alimentando le preoccupazioni di Di Francesco in vista di un confronto già impegnativo.