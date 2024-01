Non c'è particolare preoccupazione alla Continassa per quanto riguarda le condizioni di Federico, costretto a saltare la trasferta di Salerno per un fastidio al ginocchio già operato a inizio 2022, a seguito del quale erano comunque stati esclusi problemi più gravi. Il gonfiore è passato, ma resta da capire se l'esterno classe 1997 potrà essere a disposizione dellaper la sfida didi giovedì contro iloppure se bisognerà aspettare almeno la gara di campionato con il Sassuolo. La sua situazione, come sempre in questi casi, sarà valutata giorno dopo giorno.