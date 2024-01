Il match di domani contro il Frosinone può mettere un primo importante tassello in virtù di quelli che sono gli obiettivi stagionali della Juve, con i bianconeri che, ovviamente, ambiscono anche alla vittoria della Coppa Italia. Assisteremo sicuramente a delle variazioni di formazione da parte di Allegri rispetto all'ultima uscita in campionato contro la Salernitana, con Federico Chiesa che sarà ancora out. Insieme a lui, fuori anche Rabiot e quindi, bisognerà restaurare anche il centrocampo. Pochi dubbi, invece, in difesa, con Allegri che nella conferenza stampa di oggi ha confermato la presenza dal primo minito di Gatti e Bremer:"Non ho ancora deciso, ma Gatti e Bremer giocano. Danilo e Rugani vedremo chi gioca tra i due. In porta Perin, torna Locatelli".