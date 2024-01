Chiesa non convocato!

Siamo alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone, con Massimiliano Allegri che ha presentato il match nella conferenza stampa odierna. Tra i vari temi analizzati c'è anche quello legato alle condizioni di Federico Chiesa, che non è stato convocato nel turno precedente di campionato contro la Salernitana.Il numero 7 bianconero, come annunciato dall'allenatore livornese: "Chiesa non è convocato, oggi il ginocchio stava meglio. Non è niente di preoccupante, martedì sarà a disposizione. Cambiaso ci sarà. Chiesa, Rabiot, De Sciglio e Kean indisponibili".