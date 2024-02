Domenica alle ore 12:30 la Juve ospiterà il Frosinone allo Stadium, con i bianconeri che devono cercare di riscattare, almeno in parte, i pessimi risultati maturati nelle ultime 4 partite. In attesa di conoscere quelle che sono le scelte dei due allenatori, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione scelta da Eusebio Di Francesco.FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Reinier. All. Di Francesco.