Dopo aver battuto la Salernitana nel turno precedente per 6-1, la Juve è pronta a scendere nuovamente in campo per la Coppa Italia, in quelli che saranno i quarti di finale contro il Frosinone in programma domani sera all'Allianz Stadium. Allegri dovrà rinunciare a diversi giocatori, tra i quali anche Federico Chiesa, che non risulterà nella lista dei convocati. In attesa di capire come si schiereranno i bianconeri, ecco nel frattempo quella che potrebbe essere òa formazione scelta da Eusebio Di Francesco per cercare di fare l'impresa e accedere alle semifinali.FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco.