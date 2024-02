Domenica all’ora di pranzo la Juve affronterà il Frosinone in una sfida molto delicata visto il momento che sta vivendo la squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri necessitano obbligatoriamente dei 3 punti e proprio per questo servirà una dimostrazione di forza e reazione mentale. Ancora qualche dubbio di formazione per l’allenatore livornese, che potrebbe optare per la coppia composta da Chiesa e Vlahovic in attacco. Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky che su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 12:00.