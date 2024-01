La Juventus è pronta a tornare in campo dopo la vittoria ottenuta contro la Salernitana a 3 minuti dallo scadere, grazie al colpo di testa di Dusan Vlahovic che ha permesso alal squadra di Allegri di fare bottino pieno e continuare a tenere il passo dell'Inter. Ora però ci sarà nuovamente la Coppa Italia da disputare e sul cammino dei bianconeri c'è il Frosinone di Di Francesco, nella sfida in programma domani all'Allianz Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.