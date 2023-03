Nella sfida di questa sera contro il Friburgo, l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic potrebbe centrare un nuovo traguardo personale. Le ultime due reti realizzate dall'attaccante serbo in competizioni europee sono arrivate entrambe allo Stadium, contro Maccabi Haifa e Nantes: l'ex viola potrebbe segnare per tre presenze interne consecutive in Europa per la prima volta in carriera.