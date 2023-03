Capitolo infortuni. Dopo mesi particolarmente difficili su questo fronte, ora la situazione in casasembra tutto sommato sotto controllo, ma in vista del match di giovedì sera contro ilresta ancora qualche nodo da sciogliere. L'ultima tegola in ordine di tempo è quella che ha riguardato, che all'Olimpico si è fermato dopo 45 minuti: i controlli effettuati ieri al JMedical hanno escluso lesioni, ma la sua presenza per la sfida diresta in dubbio. A prendere il suo posto sarebbe Leonardo, pronto dunque a tornare in campo dal primo minuto dopo un paio di spezzoni.Poche certezze, al momento, anche per Mattia, non convocato domenica per un affaticamento. I prossimi due giorni saranno decisivi per valutare le sue condizioni: se stesse bene, come racconta Tuttosport, Massimilianopotrebbe lanciarlo dall'inizio e concedere un turno di riposo a Juan. Ancora presto, invece, per vedere in campo da titolare Paul, mentre su Angelci sono pochi dubbi: anche in questo caso in panchina rimarrà Federico, destinato nuovamente a subentrare a gara in corso.