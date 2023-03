La Juventus dovrà pensare subito all'importante match di Europa League contro il Friburgo. Partita in cui potrebbe non essere a dispsosizione Alex Sandro che è uscito dopo 45 minuti nella gara con la Roma a causa di un affaticamento muscolare. Chi invece dovrebbe rientrare, come riporta la Gazzetta dello Sport è Mattia De Sciglio. Il terzino ha saltato la trasferta dell'Olimpico per un problema muscolare.