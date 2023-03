Giovedì ci sarà l'andata degli ottavi di Europa League tra Juventus e Friburgo. I tedeschi hanno giocato quest'oggi la loro partita in campionato, pareggiando 0-0 fuori casa contro il Borussia Monchegladbach. Il secondo pareggio consecutivo de Friburgo in Bundesliga, dove in generale sono imbattuti da quattro partite.