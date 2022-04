Dusan Vlahovic a caccia del primo gol da ex. Come sottolineato da Calciomercato.com, nella sfida di domani tra Juve e Fiorentina il centravanti serbo inseguirà un'altra "prima volta" dopo le tante già vissute - anche in negativo - in questi primi due mesi e mezzo in bianconero, provando a incidere contro la squadra che lo ha visto crescere per trascinare la Vecchia Signora in finale di Coppa Italia. "Sarà inevitabilmente lui ad avere tutti gli occhi puntati addosso, è Vlahovic l'uomo designato su cui costruire il progetto della Juve che verrà", scrivono i colleghi di CM. "Da ex, poi, gli occhi raddoppieranno. Ma lui, spaventato, non è mai sembrato. Semmai sono le motivazioni ad aumentare. A caccia di un'altra prima volta".