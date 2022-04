La Juventus inizia a pensare alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Per la gara di campionato di domani tra i convocati di Vincenzo Italiano rientra Odriozola che sembra aver smaltito il problema fisico. Resta ancora indisponibile Giacomo Bonaventura. Da vedere se il giocatore recupererà per la sfida alla Juventus.