Poche ore dae la formazione è ancora da capire, valutare, svelare. "Deciderò domattina", dice Allegri: il dubbio - a quanto pare - verterebbe soprattutto sulla possibilità di vedere il tridente dal primo minuto. "Anche senza cambiare", fa capire Max, che in mente da un po' ha questo 3-4-2-1 con Chiesa e Di Maria titolari e Vlahovic prima punta.Per farlo, come ripete spesso, c'è bisogno dell'aiuto e del sacrificio di tutti. "La squadra ha dato disponibilità", e non c'erano ovviamente dubbi. Ma un conto è parlare, un altro è naturalmente rimettersi in pari con le tensioni di una partita.Manca sempre meno a Juve-Fiorentina, sì: e tutti gli ultimi dubbi sono nel video qui in basso...