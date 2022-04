Questa sera alle 21 la Juventus all'Allianz Stadium affronterà la Fiorentina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ci saranno però tre bianconeri che in caso di ammonizione salteranno l'eventuale finale in programma a Roma l'undici maggio. Si tratterebbe di Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. Tre giocatori che Allegri potrebbe non avere in un'eventuale finale.