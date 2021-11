La Juventus ha vinto solamente quattro partite di campionato in questo avvio di stagione pieno di difficoltà, ad eccezion fatta per il cammino lineare in. Restando alla, però, la falsa partenza di quest'anno rischia di diventare laAl momento, infatti, il record negativo - considerando le prime 12 partite - è rappresentato dai 18 punti ottenuti nelle stagioni 1998-99 e 2015-16. Nel primo caso porta la firma di(sostituito daa febbraio), nel secondo caso si tratta invece della squadra allenata proprio daQuelle due Juventus come hanno chiuso il campionato? Nel 1998-99 finì alcon 54 punti (le giornate erano 34), dietro a Milan, Lazio, Fiorentina, Parma, Roma e Udinese, qualificandosi per l'. Nel 2015-16, invece, la similitudine maggiore:, gli stessi conquistati nella stagione corrente, ma vittoria dellocon un vantaggio diI tifosi sperano, se non di bissare quell'impresa, almeno di garantirsi. Una mancata vittoria con la Fiorentina nel prossimo turno di Serie A, però, farebbe della stagione in corso quella con: meno di 18 punti dopo 12 giornate.