Come riportato da La Nazione, in vista della gara di domenica contro lail tecnico dellaVincenzodovrà sciogliere diversi dubbi in attacco. Al di là del solito ballottaggio tra Lukae Arthur, l'allenatore viola potrebbe farsi tentare dall'ipotesi di schierare titolare Christiantitolare, oltre all'inamovibile Nico Gonzalez.