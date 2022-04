Altro appuntamento con la stampa in vista per Massimiliano Allegri, che domani tornerà a incontrare i giornalisti per presentare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera alle 21.00 all'Allianz Stadium. La conferenza stampa, che sarà anche trasmessa su JTV, è prevista alle 14.00, dopo l'allenamento mattutino alla Continassa, che fa seguito alla seduta odierna in cui i bianconeri si sono concentrati sulla gestione della fase di pressing e sulle conclusioni su cross.