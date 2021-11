La Juventus è in ritiro e pensa allo Zenit, mentre a Firenze si prepara una delle sfide più attese dell'anno, ossia quella contro i bianconeri. Ai microfoni diha parlato un doppio ex, il centrocampista maliano, ritiratosi nel gennaio 2020.Nell'intervista, Sissoko ha parlato proprio dell'incrocio nel prossimo turno di campionato tra la Juve e la Fiorentina: "". Dopo due ko di fila in campionato, la squadra di Allegri rischia di perdere ancora? "Non saprei - ha risposto Sissoko -: da una parte c'è la Viola che sta facendo molto bene, dall'altra una Juve dal rendimento invece così e così. Vedremo cosa accadrà, ma in ogni caso".Il discorso si è poi spostato su, seguito da diverse big, Juve compresa: "Vlahovic al momento pensa solo alla Fiorentina. Sta facendo molto bene e. Meglio venderlo a gennaio o tenerlo fino a giugno? Il mercato invernale non è mai facile, anche per chi lo volesse acquistare. Dipende se la Fiorentina ha bisogno di soldi".