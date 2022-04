Non c'è tempo per rimuginare sul deludente pari di Juventus-Bologna. I bianconeri, infatti, sono chiamati all'impegno in Coppa Italia, contro la Fiorentina, già mercoledì. Una sfida chiave per la stagione, con l'obiettivo di accedere alla finale della competizione e non chiudere l'anno senza trofei in bacheca. Una sfida che è particolarmente sentita dai tifosi; secondo quanto riporta Tuttosport, la prevendita procede a gonfie vele e in previsione ci sarebbe il sold out.