Come riporta il sito ufficiale della Juve in vista della sfida di domani, la Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte di Coppa Italia (tra cui le due di questa stagione); è dall’agosto 1996 che la formazione toscana non infila almeno quattro successi consecutivi fuori casa nella competizione (sei in quel caso). La squadra viola ha perso soltanto una volta nelle ultime sette trasferte disputate in tutte le competizioni (completano il bilancio due pareggi), cogliendo ben quattro vittorie in questo parziale (tra cui l’ultima in Coppa Italia a Bergamo e l’ultima in campionato a Napoli).