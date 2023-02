Dopo aver battuto la Salernitana nella sfida di ieri, la Juventus ora si prepara per affrontare la Fiorentina nel prossimo impegno di campionato. Emergono delle novità per la formazione di Italiano, che ritrova Martinez Quarta, il quale potrebbe partire anche dal primo minuto. La squalifica di Igor, infatti, vede il brasiliano favorito per una maglia da titolare.