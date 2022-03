L'attaccante della Fiorentina Kristof Piatek ha rimediato sette punti di sutura nella parte posteriore della caviglia sinistra. Un grande spavento e un infortunio che sarebbe potuto essere molto più serio. Come riporta il Corriere dello Sport però per Piatek servirebbero 15 giorni di stop per guarire completamente dall'infortunio. L'attaccante dovrebbe dunque ritornare per la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus in programma il 20 aprile.