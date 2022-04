Nessun problema in vista della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina per Matthijs De Ligt. Uscito dal campo e andato dritto negli spogliatoi durante il match contro il Bologna, il difensore olandese aveva fatto preoccupare non poco i tifosi della Juve, considerando anche le tante altre assenze della rosa. Fortunatamente, però, il classe 1999 non ha accusato nessun infortunio: per lui un fastidio di natura intestinale, che non sembra destare particolare preoccupazione.