Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato nella consueta consulenza stampa di vigilia in vista della gara alla Juventus. Queste le sue parole:



JUVENTUS - "Non penso ai nostri avversari. Possono fare tantissime cose e addirittura variare sistema di gioco. I loro giocatori possono mettere in difficoltà chiunque. Focalizziamoci su di noi, dobbiamo cercare un’impresa e non sarà facile. Ci proveremo, con le nostre forze e con il nostro modo di interpretare le partite. Dobbiamo fare una gara con un cuore enorme, con una qualità immensa".



LA GARA - "Il risultato dell'andata domani peserà tantissimo. Abbiamo fatto una grande prestazione ma non siamo stati concreti. Dobbiamo riuscire a fare una grande gara, cercando di ottenere qualcosa di impossibile. Dovremo fruttare ogni palla e difendere bene, sperando in un pizzico di buona sorte. Veniamo da tanti risultati utili consecutivi, stiamo bene. Andiamo a giocarcela. Cerchiamo un’impresa, se dovessimo fallire staremo male, se andrà bene saremo felici. Una delle due avrà l’umore altissimo, cercheremo di onorare questa partita. Nulla è impossibile, dipenderà da noi".



POST VLAHOVIC - "Ci siamo sempre aggrappati alla forza del nostro gruppo e all’identità. Penso che sia grave per una squadra dipendere da un giocatore, diversamente quando non è in condizione perdi tutte le partite. Abbiamo perso un grande giocatore ma chi è arrivato si è messo a disposizione e siamo riusciti a comare quella mancanza. Abbiamo fatto bene ugualmente, ho sempre visto in crescita la squadra e sono contento. La gara di domani non rovinerà niente, i giocatori devono andare in campo a testa alta".



CUADRADO - "A San Siro una volta entrò un motorino allo stadio. Speriamo ci permettano di utilizzare una moto. A parte le battute, lui è molto forte nell’uno contro uno, cercheremo di non dargli vantaggio. Nelle due gare di quest’anno Cuadrado è sempre stato decisivo, servirà massima attenzione".