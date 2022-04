1









Il suo bottino stagionale in tutte le competizioni, ad oggi, parla di 35 presenze, 5 gol e 2 assist. Niente di irresistibile per uno che era stato acquistato con il compito - ai limiti dell'impossibile, certo - di sostituire Cristiano Ronaldo, ma che comunque non si può dire abbia soddisfatto le aspettative. Ora Moise Kean potrebbe avere un'altra grande occasione. Magari l'ultima. Un po' a sorpresa, infatti, sembra essere lui il prescelto per affiancare Dusan Vlahovic dal primo minuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, una partita decisiva per la Juve per provare a centrare almeno un obiettivo stagionale (con la speranza, poi, di consolidare il quarto posto in campionato). L'ultima presenza da titolare dell'attaccante classe 2000 risale al 12 marzo scorso, nella gara contro la Sampdoria vinta dai bianconeri per 3 a 1: per lui, in quell'occasione, anche un assist, dopodichè nelle successive quattro gare si è limitato a collezionare 31 minuti da subentrato. Per l'ultimo gol, invece, bisogna tornare al 26 febbraio (Empoli-Juve 2-3). Moise, insomma, non riesce a incidere da un po', ma la stagione - la prima della sua seconda esperienza all'ombra della Mole - è ormai ai titoli di coda: la sua permanenza è in forte dubbio, altro buon motivo per cui, qualora Massimiliano Allegri dovesse davvero decidere di dargli una chance mercoledì all'Allianz Stadium, è chiamato a farsi trovare pronto, senza tentennamenti di sorta. Anche perchè in panchina resterebbe Alvaro Morata, un altro al quale le motivazioni non dovrebbero mancare. Lo spagnolo potrebbe rivelarsi un'arma da utilizzare a gara in corso, soprattutto se i due titolari non dovessero riuscire a far sentire la propria presenza in campo. Probabilmente se ne saprà di più domani, dopo la conferenza della vigilia di Massimiliano Allegri.