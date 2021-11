Sono almeno tre i giocatori dellache non saranno a disposizione di Vincenzoper la trasferta di sabato sera contro la. Le cattive notizie in casa viola riguardano l'attaccante Aleksandre il portiere Bartlomej, che continuano ad allenarsi a parte nel tentativo di recuperare dai loro rispettivi infortuni. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, inoltre, anche Ericksta proseguendo il suo programma di riabilitazione, mentre Nicorisulta ancora positivo al Covid-19 ed è pertanto in isolamento.