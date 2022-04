La Juventus tornerà in campo mercoledì sera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Il risultato della gara di andata era per 1-0. Stando a quanto riporta FirenzeViola la Fiorentina dovrà valutare le condizioni di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura. Il primo nella gara di ieri è uscito per un problema al ginocchio dal campo. Due big potrebbero saltare la sfida.