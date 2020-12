Domani sera Juventus-Fiorentina sarà una partita dal retrogusto particolare per ben 4 giocatori bianconeri che in passato hanno vestito la maglia viola. In primis Federico Chiesa, il più recente, acquistato dalla Juve proprio dal club di Commisso nell'ultimo giorno di mercato. Poi Federico Bernardeschi, anche lui arrivato a Torino direttamente da Firenze, ma nel 2017. Poi Juan Cuadrado, che la Juve però acquisto dal Chelsea, che a sua volta l'aveva preso dalla Fiorentina. Infine Giorgio Chiellini: quando la Juve lo prelevò dal Livorno nel 2004, lo mandò un anno in prestito proprio alla Fiorentina.