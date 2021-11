ha disputato 233 partite con la maglia della Fiorentina: è la squadra con cui ha giocato di più e anche se oggi corre tra i dilettanti per il Centro Storico Lebowski non dimentica i giorni che precedevano le gare contro la Juventus. "La settimana prima della partita - ha ricordato ai microfoni di Radio Bruno -. Una volta vennero dei tecnici a mettermi internet e scherzando mi dissero che se non avessi vinto me lo avrebbero tolto".Tra i ricordi più forti,: "Incredibile. All’intervallo eravamo distrutti, ma Montella molto tranquillamente ci disse che avevamo le possibilità di ribaltare la partita.. Dopo il rigore abbiamo capito che nell’aria c’era qualcosa, stava per succedere qualcosa di importante, quella era la miglior difesa di Italia e noi gli facemmo quattro gol. Mi vengono i brividi a ripensare a quella gara".Infine, un passaggio sulla gara dello scorso anno, vinta 0-3 allo Stadium, con lui in campo: "Ho rischiato l’espulsione ma non avevo intenzioni cattive. Quando giochi da tanti anni dopo un po’ gli arbitri ti rispettano,".