Dal sito ufficiale della Juve:Siete pronti a vivere una grande serata insieme?Mercoledì 20 aprile, alle 21.00, l'Allianz Stadium ospiterà il match tra, valevole per la semifinale di ritorno della. I bianconeri partiranno dalla vittoria per 1-0 della gara di andata, con l'obiettivo di raggiungere la finale, e il vostro sostegno sarà un incredibile valore aggiunto.Venerdì 08/04/2022, a partire dalle ore 16.00, al via la vendita libera. Come da disposizioni della Questura e dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti in vendita libera non sarà consentito ai residenti in Toscana (eccezion fatta per i possessori di Juventus Card che potranno acquistare e dovranno caricare il titolo sulla tessera).In occasione di questo match sono previste tariffe dedicate ai Member e agli abbonati alla stagione 2019/20. Queste tariffe saranno disponibili solamente durante le fasi di vendita riservata a ciascuna categoria.Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata!I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità d’acquisto a tariffa dedicata.Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore all’anno, dovranno essere muniti di biglietto.Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’ Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti e accedere alle fasi di vendita riservata), oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.Fatte salve eventuali modifiche della normativa, dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base. Le suddette limitazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da Covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita.All'accesso si dovrà fornire una certificazione verde Covid-19 con QR Code: non saranno considerati validi, quindi, tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sia durante tutta la permanenza che nelle fasi di accesso e di uscita. Per i bambini valgono le norme generali.