Mancano ormai meno di 24 ore al fischio di inizio della sfida tra Juve ed Empoli, con i bianconeri che devono continuare a difendere il primato in classifica, in attesa che l'Inter recuperi la gara della scorsa settimana. Di nuovo problemi per Federico Chiesa, che non sarà nella lista dei convocati e che di conseguenza, favorisce lo schieramento di Kenan Yildiz al fianco di Vlahovic dal primo minuto. In attesa di conoscere quelle che saranno le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco di seguito quello che potrebbe essere l'11 scelto da Nicola per affrontare i bianconeri.EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola.