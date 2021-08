Massimiliano Allegri sta pensando di schieraredal primo minuto per la partita di sabato sera allo Stadium contro l'Empoli. Sarebbe il debutto da titolare per il centrocampista classe '98 arrivato dal Sassuolo, entrato negli ultimi minuti nella sfida con l'Udinese ma subito in evidenza nell'allenamento di ieri. Max sta valutando chi schierare vicino a Bentancur, con Ramsey infortunato, McKennie che potrebbe partire e Rabiot appena rientrato in gruppo prende corpo l'idea Locatelli.