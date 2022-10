Questa sera Juve ed Empoli daranno il via a questa giornata di campionato nell'anticipo dell'Allianz Stadium, con i bianconeri che saranno chiamati a vincere obbligatoriamente se vogliono quantomeno provare a restare nella scia delle prime della classe. Sono stati da poco annunciati i nomi dei giocatori convocati da Max Allegri per la gara contro i toscani. Confermata l'assenza di Federico Chiesa, il quale dovrà rimandare ulteriormente la data del suo rientro in campo.PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, PerinDIFENSORI - Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, RuganiCENTROCAMPISTI - Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, FagioliATTACCANTI -Vlahovic, Milik, Kean, Soulè, Iling-Junior