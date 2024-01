C'è solo un diffidato - che però è un titolare - tra i bianconeri che scenderanno in campo sabato alle 18.00 all'Allianz Stadium per la sfida dellacontro l'. Si tratta di capitan, che dunque in caso di ammonizione salterebbe la super sfida del 4 febbraio a San Siro contro l', potenziale spartiacque nella corsa allo scudetto. Da vedere se Massimiliano Allegri ragionerà anche in questo senso nel prendere le sue scelte sulla formazione iniziale per il prossimo match, in cui con tutta probabilità non ci saranno nè Federico Chiesa nè Adrien Rabiot ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.