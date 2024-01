Siamo alla vigilia della sfida tra Juve e Empoli, con i bianconeri che hanno l’obbligo di difendere il momentaneo vantaggio sull’Inter, ancora con una partita in meno per via del turno saltato a causa della Supercoppa. Quella tra toscani e bianconeri è una sfida dal sapore particolare, dato che negli anni diversi giocatori hanno indossato le maglie di entrambe le squadre e uno di questi potrebbe anche scendere in campo domani. Il riferimento va a Daniele Rugani, che però non è l'unico giocatore ad aver vestito le divise di Juve ed Empoli. In passato infatti, anche Marchisio, Almiron, Giovinco e Birindelli hanno percorso le stesse orme del difensore bianconero.