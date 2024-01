Domani alle 18 la Juve ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium, in una sfida che avrà un sapore particolare dato che i bianconeri la giocheranno da primi in classifica. C'è curiosità anche per un particolare dato e il riferimento va ad un risultato che tra le due squadre non avviene da diversi anni. Juventus ed Empoli infatti, non pareggiano una sfida in Serie A dallo 0-0 del 19 marzo 2008. Da allora si sono verificati 11 successi bianconeri e due dei toscani, incluso quella nella gara di ritorno della scorsa stagione.