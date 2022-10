Un ultimo allenamento, questo pomeriggio, per sciogliere ogni dubbio, o quasi. Verso la partita di domani contro l'Empoli, c'è un ballottaggio a centrocampo per Allegri. Nel mezzo di una mediana a tre, con McKennie a destra e Rabiot a sinistra, il tecnico livornese mette in pole Locatelli, ma attenzione a Paredes che potrebbe superare l'azzurro nelle gerarchie.