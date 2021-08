Per la partita di sabato sera contro l'Empoli, che segna il debutto in casa e il ritorno di Massimiliano Allegri allo Stadium, l'allenatore della Juventus ritroverà. Il centrocampista francese ha recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra, domani tornerà in gruppo e dovrebbe essere convocato per la sfida di sabato. Nei prossimi giorni Allegri valuterà le sue condizioni per capire se può schierarlo già dal primo minuto.