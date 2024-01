Quella di oggi sarà una partita fondamentale per la Juve, che avrà l'obbligo di fare bottino pieno per continuare a difendere il primo posto, soprattutto in vista dello scontro diretto con l'Inter in programma nel prossimo turno di campionato. Ma la sfida contro l'Empoli sarà una gara particolare anche per Massimiliano Allegri, che andrà a caccia di un traguardo personale. In caso di vittoria infatti, l'allenatore livornese sarebbe il primo allenatore nella storia della Serie A a tagliare il traguardo dei 1000 punti. Attualmente è infatti fermo a 997 punti, uno in più di Spalletti.