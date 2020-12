Era il 20 ottobre quando la Juventus esordiva in questa edizione della Champions League andando a vincere a Kiev contro la Dinamo, col punteggio di 2-0, frutto di una doppietta di Alvaro Morata, già sbloccatosi pochi giorni prima in campionato in quel di Crotone. Dopo quei due gol in Ucraina, Morata è andato a segno in altre tre occasioni, da autentico trascinatore finora della Juve in Champions.