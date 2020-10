L'allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha diramato la lista dei 21 convocati per la partita di domani sera contro la Juventus all'Ezio Scida. Fermi ai box per fastidi muscolari Benali e Rivière. Guarito dal Covid-19 ma non ancora convocato il nuovo acquisto Djidji. A proposito di ultimi arrivati, presente l'ex Napoli Luperto.

1 CORDAZ



3 CUOMO



5 GOLEMIC



6 MAGALLAN



8 CIGARINI



13 LUPERTO



14 CROCIATA



16 FESTA



17 MOLINA



20 ROJAS



22 CRESPI



25 SIMY



28 SILIGARDI



30 MESSIAS



32 PEDRO PEREIRA



33 RISPOLI



34 MARRONE



44 PETRICCIONE



69 RECA



77 VULIC



95 EDUARDO